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Ekonomi

BOTAŞ elektrik santrallerine, sanayi ve ticarethanelere sattığı gazın fiyatında indirime gitti

BOTAŞ doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti.

Nuran Erkul Kaya   | 30.06.2020
BOTAŞ elektrik santrallerine, sanayi ve ticarethanelere sattığı gazın fiyatında indirime gitti

Istanbul

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi. 

Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.

Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

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