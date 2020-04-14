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Ekonomi

Borusan Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL destek

Borusan Grubu, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL katkıda bulunacak.

Yunus Türk   | 14.04.2020
Borusan Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL destek

İstanbul

Borusan Grubu, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL katkıda bulunacak.

Borusan Grubu'ndan yapılan açıklamada, grubun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke olarak verilen topyekûn mücadeleye tüm şirketleri ve çalışanlarıyla başından beri destek verdiği belirtildi.








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