Borusan Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL destek
Borusan Grubu, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL katkıda bulunacak.
İstanbul
Borusan Grubu, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL katkıda bulunacak.
Borusan Grubu'ndan yapılan açıklamada, grubun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke olarak verilen topyekûn mücadeleye tüm şirketleri ve çalışanlarıyla başından beri destek verdiği belirtildi.
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