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Ekonomi

Borsada spor endeksi mayısta yükselirken, şampiyon Trabzonspor'un hisseleri negatif ayrıştı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden hesaplanan spor endeksi, mayıs ayında borsada kazandırırken, Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleri negatif ayrışmaya devam etti.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.06.2022
Borsada spor endeksi mayısta yükselirken, şampiyon Trabzonspor'un hisseleri negatif ayrıştı

İstanbul

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,9 arttı.

Borsa İstanbul'da devam eden yükselişlerle birlikte spor şirketlerinin hisseleri de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Spor endeksi, yükselişini üst üste üçüncü aya taşırken, yatırımcıların spor hisselerine talebinin devam etmesi dikkati çekiyor.

Analistler, transfer sezonunun yaklaşmasıyla spor hisselerinde daha fazla hareketlenmenin görülebileceğini belirtti.

Geçen ay yatırımcısına en fazla yüzde 32,4 ile Fenerbahçe Futbol AŞ kazandırdı. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı, mayıs ayında 49,48 dolarla Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Spor Toto Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 204,8 milyon lirayla yayın gelirinden en fazla kazanç sağlayan kulüp oldu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 16,2 Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 2,7 artış kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ise yeşil sahalardaki performansını borsaya yansıtamadı. Trabzonspor'un hisseleri mayıs ayında yüzde 22,8 azaldı. Analistler, Trabzonspor'un hisselerinin son 2 aydır düşüş kaydettiğine dikkati çekti.

Yıl başından bu yana en fazla kazandıran Fenerbahçe

Spor şirketleri, yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisseleri yükselirken, Trabzonspor yatırımcısını üzdü.

Borsa bu yıl küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşın rekorlara imza atarken spor hisselerinde de genel anlamda pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, borsanın yerel para birimi bazında başlıca dünya borsalarını geride bıraktığına dikkati çekti.

Yıl başından bu yana hisselerdeki getirilere bakıldığında, yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 60,9, Galatasaray yüzde 17,2, Beşiktaş yüzde 0,2 kazandırırken, Trabzonspor yüzde 28,1 kaybettirdi.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Fenerbahçe, borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

Fenerbahçe mayıs ayını 4 milyar 483 milyon 794 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 2 milyar 180 milyon lirayla Trabzonspor, 2 milyar 57 milyon 400 bin lirayla Galatasaray, 998 milyon 400 bin lirayla Beşiktaş izledi.

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