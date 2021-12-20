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Ekonomi

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla ikinci kez durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 16.54.53'ten itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

Murat Aslan   | 20.12.2021
Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla ikinci kez durduruldu

İstanbul

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 16.24.53 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.44.53'te tek fiyat emir toplama, 16.49.53'te eşleştirme yapılacak ve 16.54.53'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16.44.53'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16.54.53'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 16.54.53'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 16.54.53'te yeniden başlayacaktır."

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi bugün saat 16.23'te de endekste kayıpların yüzde 5'e ulaşması sonrası devreye girmişti.

Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.


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