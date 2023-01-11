Dolar
18.78
Euro
20.20
Altın
1,872.39
ETH/USDT
1,324.30
BTC/USDT
17,349.00
BIST 100
4,728.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Burhan Sansarlıoğlu   | 11.01.2023
Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

İstanbul

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 17:23:05 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklamada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı kaydedildi.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Ukrayna ve Rusya ombudsmanlarının Ankara'daki görüşmesinde insani sorunların çözümüne odaklanıldı
Büyükelçi Bodnar, "Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği" haberini yalanladı
Kastamonu'nun sellerde yıkılan köprülerden 44'ünü Özel İdare yapıyor
TBMM Başkanı Şentop: Dünyada yaşayan insanların her birinin hukuk konusunda eşit olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul'da gong, QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi için çaldı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsada, devre kesici sisteminin çalıştığı hisselerde "yukarı adım kuralı" da uygulanacak

Borsada, devre kesici sisteminin çalıştığı hisselerde "yukarı adım kuralı" da uygulanacak
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet