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Ekonomi

Borsa Yatırım Fonları kapanış seansına dahil edilecek

Borsa İstanbul, Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem gören Borsa Yatırım Fonlarının (BYF), 30 Mart'tan itibaren kapanış seansına dahil edileceğini duyurdu.

Murat Aslan   | 27.03.2020
Borsa Yatırım Fonları kapanış seansına dahil edilecek

İstanbul

Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alan duyuruda, "BYF'lerin 10.00-18.00 saatleri arasındaki sürekli işlem yöntemine ilave olarak kapanış seansına (kapanış fiyatından işlemler aşaması da dahil olmak üzere) dahil edilmesine (açılış seansına dahil edilmeyecektir) ve uygulamanın 30 Mart'tan itibaren devreye alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



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