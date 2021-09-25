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Ekonomi

Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti

Ticaret borsalarında 2 yıl süreyle borsa simsarlığı yapmış kişilerin borsa ajanı olabilmelerinin önü açıldı.

Merve Özlem Çakır   | 25.09.2021
Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin "Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapan borsa ajanı olmak için en az 3 yıllık borsa üyeliği şartı aranıyordu. Yapılan değişiklikle en az 2 yıl süreyle borsa simsarlığı yapanlar veya en az 3 yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görerek bu durumu borsadan alınacak belgeyle ortaya koyanlar da borsa ajanı olabilecek.

Borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapabilen borsa simsarı olabilmek için de sertifika zorunluluğu kaldırılırken, en az bir yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görerek bu durumu belgeleyenlerin de borsa simsarı olmasının önü açıldı. ​​​​​​​

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