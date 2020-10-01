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Ekonomi

Borsa liginin eylülde en çok kazandıranı Galatasaray oldu

Eylül ayında yüzde 37,1 getiriyle Galatasaray en çok kazandıran spor şirketi oldu.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.10.2020
Borsa liginin eylülde en çok kazandıranı Galatasaray oldu

İstanbul

Borsa İstanbul'da işlem gören bütün spor şirketleri eylül ayında yatırımcısının yüzünü güldürürken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yüzde 37,1 getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, eylül ayında spor endeksi yüzde 17,5 değer kazandı.

Analistler, kulüplerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin gelişmeler ve gerçekleştirilen transferlerin sektör hisselerini pozitif etkilediğini bildirdi.

Eylül ayında yüzde 37,1 getiriyle Galatasaray en çok kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, Galatasaray'ın Süper Lig'de zirve ortağı olduğunu ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini eleyerek play-off turuna yükselen Sarı-Kırmızılıların yeşil sahalardaki performansını borsada da gerçekleştirdiğini belirtti.

Galatasaray'ı yüzde 16,5 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 13,7 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 1 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği izledi.

Analistler, Fenerbahçe'nin son dönemde art arda gerçekleştirdiği transferlerin şirketin geçen ay borsada gösterdiği performansta önemli rol oynadığını belirtti.

Fenerbahçe geçen ay ayrıca vadesi 2021 Mayıs'a kadar olan toplam 328,1 milyon lira karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının ekim ayına ötelenmesi hususunda bankalar ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

9 ayın en çok kazandıranı Trabzonspor

Spor şirketlerinin ocak - eylül dönemindeki performanslarına bakıldığında, Trabzonspor, yüzde 129,3 ile en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde Trabzonspor'u yüzde 109,4 getiriyle Galatasaray takip etti.

Fenerbahçe, bu dönemde yüzde 101,5 kazançla üçüncü sırada yer alırken, Beşiktaş ocak - eylül döneminde yatırımcısına yüzde 41,2 getiri sağladı.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Fenerbahçe oldu.

Eylül ayını 2 milyar 886 milyon 256 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi, 2 milyar 295 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 165 milyon 405 bin 810 lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 830 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2019, Ağustos ve Eylül 2020 kapanış fiyatı, değişimi, 2019 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket

2019 Aralık kapanış fiyatı (TL)

2020 Ağustos kapanış fiyatı (TL)

2020 Eylül kapanış fiyatı (TL)

2020 Eylül aylık değişim (yüzde)

2019 sonuna göre fark (yüzde)

Piyasa değeri (TL)

Galatasaray

2,03

3,10

4,25

+37,1+109,4

2.295.000.000

Beşiktaş

2,45

2,97

3,46

+16,5+41,2

830.400.000

Fenerbahçe

14,47

25,64

29,16

+13,7+101,5

2.886.256.800

Trabzonspor

2,15

4,88

4,93

+1+129,3

1.165.405.810



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