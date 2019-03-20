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Ekonomi

Borsa İstanbul'un Olağan Genel Kurulu 12 Nisan'da yapılacak

Borsa İstanbul AŞ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Nisan'da şirketin merkez binasında gerçekleştirilecek.

Murat Birinci   | 20.03.2019
Borsa İstanbul'un Olağan Genel Kurulu 12 Nisan'da yapılacak

Istanbul

Borsa İstanbul AŞ, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Borsa İstanbul AŞ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Nisan saat 15.00'te şirketin merkez binasında gerçekleştirileceği belirtildi.


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