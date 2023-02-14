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Ekonomi

Borsa İstanbul'dan piyasa işleyiş esaslarında yapılacak değişikliklere ilişkin duyuru

Borsa gözetim faaliyetleri kapsamında halihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirler kaldırılacak.

Burhan Sansarlıoğlu   | 14.02.2023
Borsa İstanbul'dan piyasa işleyiş esaslarında yapılacak değişikliklere ilişkin duyuru

İstanbul

Borsa İstanbul, açılış seansında pay piyasalarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Borsa İstanbul, piyasaların açılışı ile birlikte piyasa işleyiş esaslarında yapılacak değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Buna göre, Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve VİOP'ta işlem gören tüm sözleşmelerde, açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyecek.

Değişiklikler kapsamıda, VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanı 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenecek.

Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanacak ve Borsa gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirler kaldırılacak.

Ayrıca, VİOP'ta Pay ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirlerin Borsa tarafından iptal edileceği belirtilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Pay Piyasasında emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesine, Pay Piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücreti 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine, Pay Piyasasında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin yüzde 20 artırılamasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının da yüzde 20 artırılarak yüz binde 1,2 (0,000012) olarak belirlenmesine karar verildi."

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