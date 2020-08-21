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Ekonomi

Borsa İstanbul'da, pay vadeli işlem sözleşmelerinde rekor işlem hacmi

Borsa İstanbul AŞ pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün günlük işlem hacmi 5 milyar 889 milyon 932 bin 918 TL ile rekor seviyeye ulaştı.

Murat Birinci   | 21.08.2020
Borsa İstanbul'da, pay vadeli işlem sözleşmelerinde rekor işlem hacmi

İstanbul

Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ'nin pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün 5 milyar 889 milyon 932 bin 918 TL'lik günlük işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. 

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