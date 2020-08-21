Borsa İstanbul'da, pay vadeli işlem sözleşmelerinde rekor işlem hacmi
Borsa İstanbul AŞ pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün günlük işlem hacmi 5 milyar 889 milyon 932 bin 918 TL ile rekor seviyeye ulaştı.
İstanbul
Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ'nin pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün 5 milyar 889 milyon 932 bin 918 TL'lik günlük işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.