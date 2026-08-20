Borsa İstanbul'da gong Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ için çaldı

İSTANBUL (AA) - Halka arz sürecini tamamlayan Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ (Türker VEYAŞ), Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "VEYAS" koduyla işlem görmeye başladı.

Şirketin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Ergun, törendeki konuşmasında, Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ'nin yürüttüğü enerji dağıtım faaliyetleriyle üretim ve tüketim arasında kritik bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Enerji dağıtım faaliyetlerinde güvenilirliğin ekonomik aktivitenin sürekliliği için çok önemli olduğunu dile getiren Ergun, "Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ, bölgesinin enerji altyapısına çok değerli yatırımlar yapıyor. Bugün ise borsamızda işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği gelirle bu değerli yatırımlarını daha da artıracak." dedi.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker de enerji üretimi, elektrik dağıtımı, gayrimenkul geliştirme, sağlık yatırımları, madencilik, inşaat, taahhüt ve turizme kadar geniş bir faaliyet alanında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yatırımlarının Türkiye'nin geleceğine duydukları güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Türker, halka arzını gerçekleştirdikleri Türker VEYAŞ'ın da bu anlayışın önemli temsilcilerinden biri olduğunu söyledi.

Türker, bölgeye sağladıkları elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra yaptıkları altyapı yatırımları, sundukları hizmet kalitesi ve yarattıkları istihdamla güçlü bir şirket olduklarını dile getirerek, halka arz sürecini Türkerler Holding'in gelecekteki büyüme ve kurumsallaşma stratejisinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

"Yaklaşık 900 bin tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunuyoruz"

Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila da bağlı ortakları Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), Vangölü Elektrik Perakende Satış AŞ (VEPSAŞ) ve LİNA ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yaklaşık 900 bin tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunduklarını ifade eden Papila, 2 bini aşkın çalışanlarıyla bölgenin enerji altyapısının gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Papila, Türker VEYAŞ'ın hizmet verdiği bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli bir elektrik dağıtım şirketi olduğuna, yaptıkları yatırımlarla enerji altyapılarını güçlendirdiklerine, hizmet kalitesini artırdıklarına ve operasyonel verimliliklerini geliştirdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde elektrik şebekesinin yenilenmesi, altyapı yatırımlarının artırılması ve akıllı şebeke teknolojilerinin daha etkin şekilde devreye alınmasıyla şirketimizin hizmet kalitesini ve operasyonel gücünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın da büyüme ve stratejimiz açısından önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Amacımız şebekemizi daha da güçlendirmek, yeni yerleşim alanlarının ve gelişen ekonominin enerji ihtiyacına daha güçlü cevap verebilmek, operasyonel kapasitemizi geliştirmek, teknolojiyi daha etkin kullanmak ve tüm bunları yaparken sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyüme gerçekleştirmek."