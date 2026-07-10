Borsa İstanbul'da gong İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ için çaldı Halka arz sürecini tamamlayan İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "ISVEA" koduyla işlem görmeye başladı.

İsvea'nın gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ece Holding ve İsvea Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Ece Holding ve ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Nuri Bülent Onur, ECE Holding Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) ve İsvea Seramik Yönetim Kurulu Üyesi İpek Okutan, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Şafak Akdaş, ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Kadir Gökhan Özalp'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, İsvea'nın marka değerini ve rekabet gücünü her geçen gün daha da ileriye taşıyan çok değerli bir şirket olduğunu söyledi.

İsvea'nın dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etiğini vurgulayan Ergun, "İsvea bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirecek, işletme sermayesini güçlendirecek ve böylece büyümesini daha sağlıklı bir şekilde sürdürecektir." diye konuştu.

Halka arz geliri yeni yatırımlara aktarılacak

Ece Holding ve İsvea Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz de halka arzlarına bireysel yatırımcıdan yaklaşık 2,4 kat, kurumsal yatırımcıdan ise yaklaşık 5,9 kat talep geldiğine dikkati çekerek, bu talebin İsvea markasına, üretim gücüne ve gelecek vizyonuna duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Çenesiz, bu güvenin İsvea için sadece bir başarı değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, bugünden itibaren İsvea ailesine katılan yeni ortaklarıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha büyük hedeflere yürümek için çalışacaklarını dile getirdi.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​İtalya'da doğan markalarının, Çorum'da kurulu 5 fabrikasıyla üretmeye, ihracat yapmaya ve Türkiye'ye değer katmaya devam ettiğini anlatan Çenesiz, fabrikalarının Anadolu'da olmasının sağladığı rekabet üstünlüğünün, her geçen gün daha net ortaya çıktığını ve şirketlerini uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşıdığını anlattı.

Çenesiz, İsvea'nın yalnızca Türkiye'de değil, global pazarlarda da kabul gören ve büyüme potansiyeli yüksek bir marka olduğunun altını çizerek, şirketin gelirlerinin yaklaşık yarısının ihracattan gelmesinin ise bunun en büyük göstergesi olduğunu aktardı.

Özellikle patentli ürünleriyle geliştirdikleri yeni teknolojilerin gelecek dönemde büyümelerinin en güçlü etkenlerinden olacağına dikkati çeken Çenesiz, "Az su tüketen, montaj kolaylığı sağlayan, hijyen ve kullanım konforunu ön planda tutan ürünlerimizle yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap vermeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, artık rekabet sadece fiyatla değil, teknolojiyle, tasarımla, sürdürülebilirlikle ve marka gücüyle kazanılıyor." dedi.

Çenesiz, halka arzdan elde ettikleri kaynaklarla planladıkları yatırımları en kısa sürede hayata geçireceklerinin altını çizerek, makine ve ekipman yatırımlarını, sürdürülebilirlik odaklı projelerini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını hızla tamamlayacaklarını dile getirdi.

ECE Holding CFO'su ve İsvea Seramik Yönetim Kurulu Üyesi İpek Okutan ise 930 bini aşkın başvuruyla yüz binlerce yatırımcının İsvea'nın geleceğine ortak olduğunu belirterek, şirketlerine duyulan bu güvenin, taşıdıkları en büyük sorumluluk ve motivasyon olduğunu anlattı.

Okutan, toprağı, tasarımla, teknolojiyle ve emekle buluşturarak üretmeye devam ettiklerini belirterek, bugünden sonra da aynı kararlılıkla değer üretmeye, Türkiye'ye, yatırımcılarına ve sermaye piyasalarına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.