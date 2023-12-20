Dolar
29.13
Euro
31.90
Altın
2,032.37
ETH/USDT
2,229.30
BTC/USDT
43,898.00
BIST 100
7,662.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor’u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Reçep Uçar açıklamalarda bulundu - VTR Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa İstanbul’un 150'nci yıl gongu Kütahya'daki "Aizanoi"de çalacak

Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla yapacağı katılımla dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapılacağı bildirildi.

Muharrem Cin  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Borsa İstanbul’un 150'nci yıl gongu Kütahya'daki "Aizanoi"de çalacak

Kütahya

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman, cuma günü Aizanoi'de yapılacak törenin hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirme için Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti.

Işın, burada yaptığı açıklamada, Aizanoi Antik Kenti'nin dünyanın ilk borsa yapısına ev sahipliği yaptığını söyledi.

İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini belirten Işın, "Bu tarihi anın Aizanoi'de gerçekleşeceğinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu tören Kütahya’mızın ve Aizanoi Antik Kenti'mizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOGG üzerinden dolandırıcılık şüphelilerine 60'ar yıla kadar hapis istemi
Ankara Filistin Dayanışma Platformu "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenleyecek
Bursa'da telefon bataryasının yanma anı kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı
Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesinde iş birliğini derinleştirecek yol haritası belirlendi

Benzer haberler

Borsa İstanbul’un 150'nci yıl gongu Kütahya'daki "Aizanoi"de çalacak

Borsa İstanbul’un 150'nci yıl gongu Kütahya'daki "Aizanoi"de çalacak

Kütahyalı "yaşayan insan hazinesi" çiniciliğe meraklı gençlere eğitim veriyor

Kütahya'da üniversite öğrencileri yemekhanelerdeki atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlıyor

Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi

Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi

Borsa İstanbul'da gong Sur Tatil Evleri GYO için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Sur Tatil Evleri GYO için çaldı
Kütahya'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Kütahya'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet