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Ekonomi

Borsa İstanbul sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için 4 yeni endeks hesaplayacak

Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için 13 Mayıs'tan itibaren 4 yeni endeks hesaplanmasına karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Borsa İstanbul sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için 4 yeni endeks hesaplayacak

İstanbul

Borsa İstanbul açıklamasında, "Borsa İstanbul tarafından 2014 yılından beri borsamızda işlem gören paylardan oluşan sürdürülebilirlik endeksleri hesaplanmaktadır. Borçlanma araçlarında da son yıllarda çevresel ve sosyal konulara pozitif etkisi olacak projelerin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen kıymetlerin sayısında artışlar görülmektedir. Bu artışlar neticesinde gelinen noktada Borsa İstanbul olarak sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için de endeksler oluşturulmasına yönelik çalışma tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Borsa İstanbul tarafından "Yeşil Borçlanma Aracı" niteliğine sahip eurobondlar ile "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı" niteliğine sahip olan eurobondların dolar bazlı ve TL bazlı getirilerini yansıtmak amacıyla 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren toplam 4 yeni endeksin hesaplanmasına karar verildiği bildirildi.

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