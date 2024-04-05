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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti
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Ekonomi

Borsa İstanbul rekorla kapandı

Burhan Sansarlıoğlu  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Borsa İstanbul rekorla kapandı

Istanbul
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