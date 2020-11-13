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Ekonomi

Borsa İstanbul 'Kıymetli Madenler Swap Pazarı'nı açıyor

Kıymetli madenler ile para birimlerinin birbirleriyle değiştirilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlamak amacıyla kurulan Kıymetli Madenler Swap Pazarı, 16 Kasım 2020'de faaliyete geçecek.

Abdulselam Durdak   | 13.11.2020
Borsa İstanbul 'Kıymetli Madenler Swap Pazarı'nı açıyor

İstanbul

Borsa İstanbul tarafından kıymetli madenler ile para birimlerinin birbirleriyle değiştirilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlamak amacıyla swap piyasası bünyesinde "Kıymetli Madenler Swap Pazarı"nın kurulmasına karar verildiği bildirildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın Borsa Yönetim Kurulu'nun 19 Ekim 2020 tarihli toplantısında alındığı ifade edildi.

Swap Piyasası Prosedürü’nde değişiklikler yapıldı

Bu çerçevede, Swap Piyasası Yönergesi ile Swap Piyasası Prosedürü’nde değişiklikler yapıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değişiklikleri içeren düzenlemelere Borsamız internet sitesindeki 'Kurumsal / Borsa İstanbul Hakkında / Mevzuat' sekmesinde, 'İlgili Sayfalar' başlığı altında yer alan 'Yönergeler' ve 'Prosedürler' bağlantılarından ulaşılabilir. Söz konusu düzenlemeler, Kıymetli Madenler Swap Pazarı'nın faaliyete geçeceği 16/11/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kıymetli Madenler Swap Pazarında işlem yapmak isteyen üyelerimizin, talep yazılarını Borsamız Veri, Teknoloji ve Üye Hizmetleri Direktörlüğüne ileterek başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

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