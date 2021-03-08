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Ekonomi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirildiği belirtildi.

Murat Birinci   | 08.03.2021
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

İstanbul

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, bugünkü Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirildiği kaydedildi.

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