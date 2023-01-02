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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.636,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.01.2023
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

BIST 100 endeksi, 5.636,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 123,59 puan ve yüzde 2,24 değer kazancıyla 5.632,75 puan oldu. Toplam işlem hacmi 53,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,11, holding endeksi yüzde 2,34 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,23 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 1,47 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.650 seviyesinin direnç, 5.450 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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