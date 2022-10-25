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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 4.011,08 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 25.10.2022
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,03 puan ve yüzde 0,53 değer kazancıyla 3.998,54 puan oldu. Toplam işlem hacmi 38,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,48 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,04 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile bilişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentilerin risk iştahını beslediğini söyledi.

Bilanço döneminin bugünden itibaren yoğunlaşacağını aktaran analistler, hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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