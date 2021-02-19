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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazanarak günü 1.560,34 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 19.02.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 4,76 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve ekonomilerin toparlanmasına yönelik endişeler nedeniyle G7 Liderler Zirvesi'nde liderlerin vereceği mesajların önemine dikkati çekerek, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklenmemesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimali dile getiren analistler de bulunuyor. Fitch Ratings, Ağustos 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Haftaya yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar, ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

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