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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla günü 119.280,87 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 20.07.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 494,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,06 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,78 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Japonya'da enflasyon verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu, 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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