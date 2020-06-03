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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 03.06.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.014,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 1,64 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, 109.111,34 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 11'inci işlem gününe taşıdı.

Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirterek, yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktardı.

Yarın yurt dışında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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