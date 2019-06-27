Borsa günü yükselişle tamamladı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,93 puan ve yüzde 0,78 artarak 95.573,12 puana çıktı.
Istanbul
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 95.573,12 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,13 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
Güne yükselişle başlayan ve gün içinde 96.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, 95.000 puanın üzerinde dengelendi
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