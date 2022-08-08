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Ekonomi

Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 kazançla 2.795,06 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.802,83 puana taşıdı.

Muhammed Said Tanıl   | 08.08.2022
Borsa günü rekorla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 46,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,07 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,81 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, açıklanan şirket karlılıklarının genel olarak beklentileri aşması ile pay piyasalarında yükseliş eğiliminin korunduğunu bildirdi.

Hazine'nin bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde borçlanma maliyetinin yüzde 17,51'e gerilemesi ve düşüş eğilimindeki kredi risk priminin Borsa İstanbul'un pozitif ayrışmasını sağladığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.820 seviyesinin direnç, 2.750 ve 2.720 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, yarın veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, hafta genelinde ise yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon ile İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

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