Dolar
13.21
Euro
14.95
Altın
1,806.91
ETH/USDT
3,719.60
BTC/USDT
47,284.00
BIST 100
1,863.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,68 değer kaybıyla 1.863,65 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 30.12.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 24 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,58 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,86 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

Yarın Noel tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 823 bine yaklaştı
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında
Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
İkinci doz Johnson & Johnson aşısı Omicron kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 85 azaltıyor

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Yurt dışında yerleşik kişiler 569,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 636 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 636 milyar lira oldu
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor