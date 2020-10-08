Euro
9.34
Dolar
7.94
BIST 100
1,150.49
Altın
1,882.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,17 değer kaybederek günü 1.150,49 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.10.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,34 ile spor oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, Çin'de hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviyenin altında 1.120 desteği, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
AP Başkanı Sassoli, Kovid-19 karantinasında

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar 'teşvik' belirsizlikleriyle karışık seyrediyor

Küresel piyasalar 'teşvik' belirsizlikleriyle karışık seyrediyor