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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 85.195,39 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 19.03.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 381,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,25 azalırken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 7,56 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında karışık bir seyre sebep olduğunu bildirdi.

Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu, 89.000 puanın direnç olarak takip edileceğini söyledi. 

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