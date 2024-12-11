Dolar
34.87
Euro
36.69
Altın
2,690.82
ETH/USDT
3,669.00
BTC/USDT
97,596.00
BIST 100
10,106.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Take Off İstanbul 2024" programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 10.132,38 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,35 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.132,38 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 0,13 ile tekstil deri oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 10.099,03 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.000 ve 9.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek
Pakistan Büyükelçiliği, "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" etkinliği yaptı
Erzurum sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 13'e düştü

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa güne yatay seyirle başladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
TCMB Başkanı Karahan: TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 57,3'e yükseldi

TCMB Başkanı Karahan: TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 57,3'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet