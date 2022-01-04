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İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, 6'sı yaşı küçük 44 kişi gözaltına alındı. -VTR
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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 artışla 1.941,26 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 04.01.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,60 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 1.941,26 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 3,71 artışla 1.926,66 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Dün yüzde 1,63'ün üzerini gören ABD'nin tahvil faizlerindeki yükselişin devam edip etmeyeceğinin yakından izleneceğini vurgulayan analistler, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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