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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 245,71 puan ve yüzde 0,24 artışla 103.653,50 seviyesine yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 22.03.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 değer kazancıyla 103.653,50 puandan başladı.

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 245,71 puan ve yüzde 0,24 yükselişle 103.653,50 seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) kararları sonrası dün güne yükselişle başlayan ve 104.248,30 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 103.408 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

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