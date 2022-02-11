Dolar
13.56
Euro
15.44
Altın
1,823.78
ETH/USDT
3,089.90
BTC/USDT
43,295.00
BIST 100
2,028.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da "112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı"nda konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Buz Pisti'nde 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nı sürat pateninde 6. tamamlayan milli sporcu Furkan Akar ile bir araya geliyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 azalışla 2.023,04 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 11.02.2022
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,63 puan ve yüzde 0,77 değer kaybederek 2.023,04 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,77 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,89'la turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,47'yle metal ana sanayi oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kaybıyla 2.038,67 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin ocak ayın enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artışına gideceği yönündeki yoğunlaşan fiyatlamaların pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu söyledi.

Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, bugün açıklanacak ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.020 ve 1.990 seviyelerinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2021 döneminde 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 11 Kovid-19 vakası tespit edildi
Hong Kong Kovid-19 salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor
Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni
Türkiye'de 98 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 912 bin 257'ye yükseldi

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisi sonrası negatif seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon lira oldu
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı