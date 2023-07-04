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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi

Borç yapılandırması kapsamında 370,4 milyar lira yapılandırıldı

Borç yapılandırması kapsamında, vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu, 370,4 milyar lira yapılandırıldı, 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Borç yapılandırması kapsamında 370,4 milyar lira yapılandırıldı

Ankara

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