Borç yapılandırması kapsamında 370,4 milyar lira yapılandırıldı
Borç yapılandırması kapsamında, vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu, 370,4 milyar lira yapılandırıldı, 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.
Ankara
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