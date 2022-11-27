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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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Ekonomi

Bolu'daki arıcılara 69 ton şeker desteği sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Bolu'daki arıcılara bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları amacıyla yüzde 35 hibeli şeker desteği verildi.

Elif Sarıhan   | 27.11.2022
Bolu'daki arıcılara 69 ton şeker desteği sağlandı Fotoğraf: Elif Sarıhan/AA

Bolu

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen şeker teslim töreninde, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (TÜRKŞEKER) temin edilerek Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne tırla getirilen 69 ton şeker, çuvallar halinde Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı kovan sayısına göre arıcılara teslim edildi.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan ve arıcılar katıldı.

Ünalan, AA muhabirine, Kastamonu şeker fabrikasından gelen 69 ton şekerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 383 arıcıya dağıtıldığını söyledi.

Kent genelinde bu yıl yaklaşık 200 ton bal alındığını bildiren Ünalan, "İlçeler bazında verim yüksek, Mudurnu ilçesi ile il merkezinde sağanaklar nedeniyle verimde düşüş yaşandı. Arısına iyi bakan ve arıcılık konusunda kendisini geliştiren yetiştiricilerimiz bu yıl istedikleri verimi aldı." diye konuştu.

Ünalan, şeker desteğinin arıcılar için çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçen Bakanlık ve yetkilileri başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

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