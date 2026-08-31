Türkiye, bölgesel kalkınma çalışmalarında yol gösterici olması için il ve ilçe düzeylerindeki tüm verileri Bölgesel Veri Portalı'nda toplayacak.

Bölgelerin kalkınma verileri tek portalda kamuoyuna açılacak Türkiye, bölgesel kalkınma çalışmalarında yol gösterici olması için il ve ilçe düzeylerindeki tüm verileri Bölgesel Veri Portalı'nda toplayacak.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yılın ikinci yarısında bölgesel planlama, kırsal kalkınma, yatırım, üretim ve dijitalleşme alanlarında çok sayıda çalışma yürütülecek.

Bu kapsamda hazırlık süreci devam eden "Bölgesel Veri Portalı" yıl sonuna kadar tamamlanarak kamuoyuna açılacak.

Bu portalda, il ve ilçe düzeyindeki tüm yerel istatistikler toplanacak. İstihdamdan ihracata, sağlıktan eğitime, kültürden turizme kadar tüm veriler tek portaldan sunulacak. Bu portal, kamuya, araştırmacılara, akademisyenlere ve özel sektöre bölgesel veri analizi yapmaları için hizmet verecek. Portaldaki veriler, karar alma süreçlerinde yol gösterici olacak.

Portalda, Bakanlık ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yanı sıra diğer kurumların verilerine de yer verilecek.

Bölgesel biyolojik kaynaklar için yol haritası

Bölgelerin üretim yapısı ve yeni ürünlere yönelme potansiyelini ortaya koymaya yönelik Ekonomik Kompleksite ve Ürün Uzayı Analizi'nin sonuçları da internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nin (BGUS) uygulanmasını takip etmek amacıyla geliştirilen izleme sistemi kullanıma açılacak ve ara dönem izleme raporu hazırlanacak.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'nin modern teknolojiye dönüştürülmesi çalışmaları da sürdürülecek.

Bakanlık, bölgelerin biyolojik kaynaklarının ve üretim potansiyelinin daha yüksek katma değer oluşturacak şekilde değerlendirilmesine yönelik "Hammaddeden Yüksek Katma Değere Biyorafineri Yol Haritası" çalışmasını da başlattı.

Biyorafineri yaklaşımı, biyolojik hammaddelerin ve üretim artıklarının bütünleşik süreçlerle işlenerek biyobazlı kimyasallar, malzemeler, yakıtlar, enerji ve farklı yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesini kapsıyor.

Çalışmayla, bölgelerde bulunan hammaddelerin yalnızca ilk ürün olarak değerlendirilmesi yerine ileri işleme teknolojileriyle ekonomik değerinin artırılmasına yönelik fırsatların ortaya konulması amaçlanıyor.

Kırsal yerleşimler için pilot çalışma tamamlanacak

Kırsal yerleşimlerin mevcut durumunun ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik Yer-Sis İkinci Faz Geliştirme Projesi'nde pilot uygulama çalışması da yıl sonuna kadar tamamlanacak. Pilot çalışma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda bir saha çalışma raporu hazırlanacak.

Organize sanayi bölgelerinin demir yolu iltisak hattı taleplerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesine yönelik yürütülen analiz sonuçları ilgili kurumlarla istişare edilecek. Böylece öncelikli demir yolu bağlantı hatları için fizibilite çalışmaları yapılacak.

Bölge Kalkınma İdareleri Elektronik Proje İzleme Sistemi'nin geliştirilmesine devam edilecek. Bu sistemle, bölge kalkınma idarelerinin izleme ve değerlendirme süreçleri ile kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek.

Kalkınma ajanslarının 2040 vizyonu belirleniyor

Kalkınma ajanslarının uzun vadeli dönüşümüne yönelik çalışmalar da yılın ikinci yarısında hız kazanacak.

"UFUK 2040: Kalkınma Ajansları Gelecek Çalıştayları" kapsamında eylem planları hazırlanacak. Bu çalışmalarla kalkınma ajanslarının 2040 vizyonunu şekillendirecek yol haritası ortaya konulacak.

"Kalkınma Ajanslarını Yapay Zeka Destekli Bölgesel Kalkınma Ekosistemine Dönüştürmek" vizyonu doğrultusunda da yeni çalışmalar yürütülecek.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme, Cazibe Merkezlerini Destekleme, Üreten Şehirler ile Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek programları kapsamında desteklenecek projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanacak. Projeler için izleme ziyaretleri gerçekleştirilecek ve kaynak aktarımları yapılacak.