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Ekonomi

BM Genel Sekreter Yardımcısı: Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Amina Mohammed, 2023’te dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğine işaret ederek, "Karadeniz’i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim." dedi.

Meiramgul Kussainova   | 09.06.2022
BM Genel Sekreter Yardımcısı: Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim

Nur Sultan

Mohammed, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’daki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Akan Rahmetullin ile bir araya geldi.

Sosyal eşitsizliği ve yoksulluğu azaltmayı, kadınları güçlendirmeyi, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi, insan haklarının korunması ve gıda güvenliğini sağlamayı amaçlayan BM Sürdürülebilir Kalkınma Programı'nın ayrıntılı olarak gündeme geldiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Mohammed, burada yaptığı konuşmada, BM olarak dünyayı bekleyen bir gıda krizinden endişe duyduklarını belirtti.

Uluslararası uzmanların analizlerine göre 2023’te dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğine dikkati çeken Mohammed, “Karadeniz’i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim. Bu da hem gıda fiyatlarını düşürecek hem de piyasaya bir işaret verecek. İkinci ekim dönemi şimdiden başladı, sonuçlarını bu yıl görmesek de gelecek yıl mutlaka göreceğiz.” ifadesini kullandı.

Mohammed, ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Tokayev, küresel gıda güveliği ile Afganistan’daki sosyoekonomik durumun ele alındığı görüşmede, BM ile iş birliğini kapsamlı olarak güçlendirme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

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