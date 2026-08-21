Bitkisel ürünlerde bu yıl beklenen 140 milyon tonluk rekor üretimde özellikle meyve ve tahıl üretimindeki güçlü artış ön plana çıkacak.

Bitkisel üretimde bu yıl beklenen 140 milyon tonluk rekorun lokomotifi tahıl ve meyveler olacak Bitkisel ürünlerde bu yıl beklenen 140 milyon tonluk rekor üretimde özellikle meyve ve tahıl üretimindeki güçlü artış ön plana çıkacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl hasat sezonunun 140 milyon tonluk üretimle kapatılacağını ve bunun tüm zamanların rekoru olacağını söyledi.

Bu rekorda bazı alanlardaki üretim artışının etkili olması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Bitkisel Üretim 1. Tahmini"ne göre 2025'te yaklaşık 121 milyon ton olan toplam bitkisel üretimin bu yıl 139,7 milyon tona yükselmesi öngörülüyor. Böylece üretimde yaklaşık 18,7 milyon tonluk artış tahmin ediliyor.

Bu artışın yaklaşık 11,4 milyon tonunun meyve, 7,3 milyon tonunun ise tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden sağlanması bekleniyor.

Meyve üretiminde yüzde 57,8 artış

2025'te 19,6 milyon ton olan meyve, içecek ve baharat bitkileri üretiminin 2026'da yaklaşık 31 milyon tona çıkacağı öngörülüyor. Böylece söz konusu grupta yüzde 57,8 artış hesaplanıyor.

Ürün bazında en yüksek artışlar kayısıda yüzde 292,7, kirazda yüzde 255,7, Antep fıstığında yüzde 113,6, nektarinde yüzde 107,7, cevizde yüzde 95,1, elmada yüzde 93,6 ve şeftalide yüzde 88,6 olarak öne çıkıyor.

Meyve üretimindeki yüksek artışta 2025'te yaşanan kayıpların ardından görülen yağışların etkisiyle gerçekleşen toparlanma etkili oluyor.

Tahıl üretimi 41,6 milyon tona çıkacak

Geçen yıl 34,2 milyon ton olan tahıl üretiminin yüzde 21,7 artışla bu yıl 41,6 milyon tona yükselmesi bekleniyor.

Buğday üretiminin 17,9 milyon tondan yaklaşık 22,8 milyon tona, arpanın ise 6 milyon tondan 9 milyon tona yükselmesi öngörülüyor. Buna karşın mısır üretiminin 8,5 milyon tondan 8 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

"Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler" grubunun tamamında ise üretimin yaklaşık 67,1 milyon tondan 75,4 milyon tona çıkacağı ve yüzde 12,6 artış olacağı hesaplanıyor.

Sebze üretimi yatay seyredecek

Geçen yıl yaklaşık 33,3 milyon ton olan sebze üretiminde ise 2026'da önemli bir değişiklik beklenmiyor. TÜİK'in tahmini yine yaklaşık 33,3 milyon ton seviyesinde bulunuyor.

Böylece 2026 yılına ilişkin üretim tahminleri, üç ana grubun toplamında yaklaşık 139,7 milyon tona ulaşıyor. Bu tablo, Bakan Yumaklı'nın açıkladığı 140 milyon tonluk rekor üretim beklentisinin TÜİK'in ilk tahminiyle örtüştüğünü gösteriyor.