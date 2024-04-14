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Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı İran'ın İsrail'e saldırısının ardından sert düştü

En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

Dilara Zengin Okay  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Bitcoin'in fiyatı İran'ın İsrail'e saldırısının ardından sert düştü

Washington

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası sert düşüş kaydetti.

Orta Doğu'da artan gerilim kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı, TSİ 03.26 itibarıyla son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşerek 63 bin 306 dolar seviyesine geriledi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarla kaydeden Bitcoin'in fiyatındaki bir aylık düşüş yüzde 13'ü aştı.

Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 8,9 değer kaybederek 2 bin 937 dolar seviyesine indi.

Küresel kripto para piyasasının değeri ise 24 saatte yüzde 6,22 azalarak 2,29 trilyon dolara düştü.

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