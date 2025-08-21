Dolar
40.94
Euro
47.83
Altın
3,339.00
ETH/USDT
4,296.00
BTC/USDT
113,770.00
BIST 100
11,276.35
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü

Ali Canberk Özbuğutu  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

