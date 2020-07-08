Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
119,974.40
Altın
1,799.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılış töreni BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü

BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.

Murat Birinci   | 08.07.2020
BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü

Istanbul

BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 964 bini geçti
'İnsanın psikolojisi bozuluyor'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 700 bini geçti
Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu aştı
Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü

BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü

Haziranda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleriyle karışık seyrediyor

Küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleriyle karışık seyrediyor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı