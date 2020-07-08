BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü
BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.
Istanbul
BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.
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