Birleşik Krallık'a ihracatta yılbaşından itibaren CE'nin yerini UKCA işareti alacak
Türkiye'nin Birleşik Krallık ile ticaretinde 1 Ocak 2023 itibarıyla CE'nin yerine Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirme (UKCA) işareti kullanılacak. Kapsama giren firmaların, ürünlerinin UKCA işareti taşımasına dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Ocak 2023'ten itibaren CE işareti gerektiren çoğu eşyayı kapsayan ve bu işaret gibi eşyanın ilgili mevzuata ilişkin tüm gereklilikleri karşıladığını gösteren UKCA'nın İngiltere, Galler ve İskoçya piyasasına sunulacak eşya için kullanılması zorunlu olacak.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine, UKCA uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden biri olduğunu ve en fazla ihracat yapılan 4'üncü ülke konumunda bulunduğunu belirten Gültepe, bu ülkeye yılın 11 ayında 12 milyar dolarlık dış satım yapıldığını söyledi.
Gültepe, bu sebeple ihracatçılar olarak Brexit sürecini yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, "Brexit süreci 31 Aralık 2020'de tamamlandı. Bu tarih itibarıyla Birleşik Krallık bizim de dahil olduğumuz AB Gümrük Birliği'nden de çıkmış oldu. Takip eden gün, yani 1 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi. Bu sayede ihracatçılarımızın olası kayıplarının önüne geçilmiş oldu." dedi.
Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla bazı yeni teknik düzenlemelerin getirildiğine işaret eden Gültepe, şöyle konuştu:
"CE işareti yerine Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirme simgesi olan UKCA işareti ikame edildi. Uygulama 1 Ocak 2022'de başladı ancak olası kayıpların önüne geçmek adına 1 Ocak 2023'e kadar CE işaretli ürünlerin İngiltere, İskoçya ve Galler'de kabul edilmesi kararı alındı. Bu geçiş süreci 1 Ocak 2024'e kadar devam ediyor. Bu açıdan mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına Birleşik Krallık tarafından olumlu bir tavır sergileniyor. İhracatçılar, çoğu ürün için halen AB gerekliliklerine uymaya ve 1 Ocak 2023'e kadar CE işaretini kullanmaya devam edebilecek. Yeni yaklaşım kapsamındaki mallarda UKCA işareti, 1 Ocak 2024'e kadar ürüne iliştirilen bir etikete veya beraberindeki bir belgeye eklenerek kullanılabilecek."
"İhracatta kayıp söz konusu olmaz"
Gültepe, uygulamaya ilişkin firmalara uyarıda bulunarak, "UKCA işareti kapsamına giren konularda mal üreten özellikle kimya, elektrik-elektronik, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları sektörlerinde ihracat yapan firmalarımızın bu konuya hassasiyet göstermesi gerekiyor. İhraç ettikleri ürünlerde üçüncü taraf değerlendirmesi gerekmiyorsa bu firmalarımız doğrudan başvuru yapabilirler. Eğer değerlendirme gerekiyorsa firmalarımızın, Birleşik Krallık onaylı bir değerlendirme kuruluşuyla çalışarak uygunluk beyanı için gerekli belgeleri temin etmeleri gerekiyor. Bu uyumluluk beyanı için ayrıca teknik belgelere de sahip olma şartı aranabiliyor. Akabinde UKCA işaretini mevzuata uygun şekilde ürüne yerleştirmeleri yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.
TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'den Birleşik Krallık'a ihracat yapan 27 sektörde 11 bine yakın firma bulunduğunu belirterek, "Bu firmalarımızın tamamı bu işareti ve onun getirdiği teknik yenilikleri bu sene olmasa bile seneye dikkate almak durumunda." dedi.
UKCA işaretiyle ilgili ürün bazlı rehberler de bulunduğunu vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:
"Firmalarımızın kendi ihraç ürünleriyle ilgili gelişmeleri incelemelerinde fayda var. Eğer yeni düzenlemeler varsa bir an evvel UKCA işaretiyle ilgili gereklilikleri yerine getirip olası aksamalara mahal vermemeye davet ediyorum. Biz TİM ve ihracatçı birlikleri olarak ihracatçılarımıza sektörel ve ürün bazlı bilgilendirmeler yapıyoruz. UKCA işaretiyle ilgili Birleşik Krallık pazarında ihracat kaybı oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığını değerlendiriyorum. Türk ihracatçıları, küresel standartlara uyumlu bir üretim yapısına sahip. Dolayısıyla bazı teknik düzenlemeleri dikkate alarak talep edilen belgeleri beyan etmek yeterli olacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.