Dolar
19.41
Euro
21.27
Altın
1,999.91
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bilişim personeline uzakta çalıştıkları süreler için verilen teşvik artırıldı

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan bilişim personelinin, bölge dışında geçirdikleri sürelerin tamamı, gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında olacak.

Göksel Yıldırım  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Bilişim personeline uzakta çalıştıkları süreler için verilen teşvik artırıldı

Ankara

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile AR-GE veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda yer alan işletmelerde çalışan personelin faaliyetlerini merkez ve bölge dışında da yürütebilmesi ve ilgili kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla düzenleme yapıldı.

Buna göre, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, söz konusu bölgelerdeki merkezlerde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş oran, mahiyeti bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline 1 Nisan-31 Aralık döneminde yüzde 100, bunlar dışındaki personele ise 31 Aralık'a kadar yüzde 75 olarak uygulanacak.

​​​​​​​Karar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'deki şehit yakınları arife günü şehitlikleri ziyaret etti
THY Ramazan Bayramı'nda iç hatlarda 211 ek sefer düzenleyecek
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yaşanan izdihamdan üzüntü duyduklarını açıkladı
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 112 metreyi aştı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı: Zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız

Benzer haberler

Bilişim personeline uzakta çalıştıkları süreler için verilen teşvik artırıldı

Bilişim personeline uzakta çalıştıkları süreler için verilen teşvik artırıldı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede

OHAL kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de

Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
AYM, numara taşınmasına ilişkin itirazında GSM şirketinin mülkiyet hakkının ihlaline hükmetti

AYM, numara taşınmasına ilişkin itirazında GSM şirketinin mülkiyet hakkının ihlaline hükmetti
Milli Emlak'tan hazine taşınmazlarının vadesinde ödenmeyen borçlarına yapılandırma

Milli Emlak'tan hazine taşınmazlarının vadesinde ödenmeyen borçlarına yapılandırma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet