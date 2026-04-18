"Bilinmeyen numara" işletmecileri 2025'te 128 milyon liranın üzerinde gelir elde etti Kamuoyunda "bilinmeyen numaralar" olarak da bilinen telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri geçen yıl 128 milyon 281 bin 932 liraya ulaştı.

Teknolojik gelişmelerle klasik telefon rehberlerinin yerini alan bu hizmetler, 2010 yılının başında birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı.

Telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet "118"li numaralarla başladı.

Sonraki dönemlerde bu hizmetin kapsamına nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

Geçen yıl çağrı süresi 3,4 milyon dakikayı geçti

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlediği bilgilere göre, geçen yıl rehberlik hizmeti veren işletmecilerin geliri 218 milyon 281 bin 932 lira oldu.

Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin gelirlerinin çeyrekler itibarıyla dağılımına bakıldığında 2025 yılının birinci çeyreğinde 25 milyon 725 bin 577 lira, ikinci çeyreğinde 29 milyon 149 bin 239 lira, üçüncü çeyreğinde 31 milyon 353 bin 394 lira, dördüncü çeyreğinde 42 milyon 53 bin 722 lira gelir elde edildi.

Geçen yıl rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan çağrı sayısının ise 943 bin 478 olduğu görüldü. Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 7 aktif işletmecinin, aldığı çağrıların toplam süresi 1 milyon 551 bin 633 dakika oldu.

Bu dönemde 1 milyon 721 bin 78 isimle, 11 milyon 980 bin 602 numarayla sorgulama yapıldı. Hizmet alanların 2 milyon 196 bin 78'i bireysel ve 586 bin 449'u kurumsal numara sorguladı.