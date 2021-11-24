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Ekonomi

Bilecik'in Düzmeşe köyünde zeytin mesaisi başladı

Yarım asırdır zeytin üretimi yapılan Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde hasada başlayan üreticiler, ürünleri Marmarabirlik'e teslim edecek.

Yavuz Emrah Sever   | 24.11.2021
Bilecik'in Düzmeşe köyünde zeytin mesaisi başladı Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Bilecik

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "zeytinci köyü" olarak bilinen Düzmeşe'de hasat mesaisi başladı.

Yarım asırdır üretim yapılan köyde sezonun başlamasıyla bahçelerde hummalı bir çalışmaya giren üreticiler, hasat makinesi ve tırmık aracılığıyla ağaçtan topladıkları zeytinleri kasalara dolduruyor.

Kalibrelerine göre ayrılan zeytinler, Marmarabirlik'e satışının ardından tüketicilerin sofrasına ulaştırılıyor.

Köyde 3 bin dönüm alanda zeytin üreten yaklaşık 80 hanenin hasat mesaisi aralık ayı sonuna kadar devam edecek.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, Düzmeşe köyü denildiğinde akla ilk olarak zeytinin geldiğini söyledi.

Zeytinde hasadın bu yıl iyi geçtiğini belirten Ünver, "Verim güzel. Yağışın azlığından dolayı biraz zeytinde incelik var ama yağ kalitesi çok yüksek. Sulama az olunca kalitesi çok yüksek oluyor. Osmaneli bölgesinde yıllık 1000 ton civarında zeytin üretimimiz var. Bunun 500-600 tonunu Marmarabirlik alır. Geri kalanını vatandaşımız kendi ihtiyacı için veya eşine, dostuna ayırır." diye konuştu.

Ünver, bölgede yetişen zeytinin kahvaltılık ve yağlık olarak değerlendirdiğini dile getirdi.

Üretimin aşamalarına değinen Ünver, "Üretici bahçede zeytini hasat ettikten sonra evine gidecek. Yağlığı ile 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf kahvaltılık olarak ayıracak. Burası toprak ve hava yapısından dolayı zeytin üretimine elverişli. Burada her yıl zeytin üretimi yapılır." dedi.

"Bahçesine iyi bakan, iyi ürün elde eden para kazanıyor"

Düzmeşe köyünde 8 dönüm alanda zeytin hasadı yapan Arif Erdoğan ise zeytin yetiştiriciliğinin zor ve meşakkatli olduğunu belirtti.

Zeytinin değerli bir ürün olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bölgemizde zeytin bu sene iyi. Verim de iyi. Bu yazın kurak geçmesi sebebiyle zeytin tanesinin kalibresi düşük. Yine de zeytinimiz iyi." dedi.

Zeytinlerin Marmarabirlik tarafından kilogramı 7 ila 20 lira arasında fiyatlardan alındığını bildiren Erdoğan, "Fiyatlar makul. Malı olan, zeytinin kalitesi iyi olan için gayet iyi. Geçen yıl kilogramı 15 lira bandındaydı. Şimdi bu sene 20 lira bandına çektiler. Fiyat tabii ki iyi. Bahçesine iyi bakan, iyi ürün elde eden para kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin bahçesinde çalışan Esra Zengin de bu işi yapmayı seven insanlar için zeytin hasadının çok zevkli olduğunu ifade etti.

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