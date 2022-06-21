Dolar
17.34
Euro
18.26
Altın
1,831.08
ETH/USDT
1,149.00
BTC/USDT
21,092.00
BIST 100
2,575.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Ekonomi

Beyaz Saray: Şu anda bir resesyon görmüyoruz, resesyonda değiliz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ülke ekonomisinde şu anda resesyon görmediklerini ve daha istikrarlı bir ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 21.06.2022
Beyaz Saray: Şu anda bir resesyon görmüyoruz, resesyonda değiliz

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta resesyonun "kaçınılmaz" olduğuna ilişkin yorumlarını değerlendirdi.

Şu anda tüm dünyadaki ekonomilerin zorluklarla mücadele ettiğine değinen Jean-Pierre, Biden yönetiminin attığı adımlarla ekonomide büyük ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Jean-Pierre, "Şu anda bir resesyon görmüyoruz. Şu anda resesyonda değiliz. Şu anda daha istikrarlı bir büyüme kaydedeceğimiz döneme geçiş sürecindeyiz. Bu da bizim odak noktamız." ifadesini kullandı.

ABD'de resesyon endişesi

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, dün yaptığı açıklamada, makroekonomik verilerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi halinde temmuzda da güçlü bir faiz artışını destekleyeceğini, ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonu aşağı çekebileceklerini düşündüklerini kaydetmişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta sonu verdiği bir röportajda, ekonominin yavaşlamasını beklediğini ancak bir resesyonun kaçınılmaz olduğunu düşünmediğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te orman yangını
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası, hukuk mücadelesini sürdürecek
Terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin davasını istinafa taşıyacak
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan "ekmek fiyatı" açıklaması

Benzer haberler

Beyaz Saray: Şu anda bir resesyon görmüyoruz, resesyonda değiliz

Beyaz Saray: Şu anda bir resesyon görmüyoruz, resesyonda değiliz

EPDK Başkanı Yılmaz: Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok

ABD'de kara mayınlarına izin veren Trump dönemi politikası iptal edildi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Güneş enerjisi kurulu gücümüz 8 bin 835 megavata ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Güneş enerjisi kurulu gücümüz 8 bin 835 megavata ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Bakırköy-Beylikdüzü metrosu iddialarına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Bakırköy-Beylikdüzü metrosu iddialarına ilişkin açıklama