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Ekonomi

Beyaz Saray, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu

Beyaz Saray, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Beyaz Saray, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu

Washington

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