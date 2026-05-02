Berlin doğumlu üç Türk kardeşin 20 yıl önce kurdukları hayal, Almanya’nın yol güvenliği ve lojistik sektöründe parlayan başarı öyküsüne dönüştü.

Berlin'de yaşayan üç Türk kardeş metropollerde yol güvenliği için yapay zekayla profesyonel çözümler sunuyor Berlin doğumlu üç Türk kardeşin 20 yıl önce kurdukları hayal, Almanya’nın yol güvenliği ve lojistik sektöründe parlayan başarı öyküsüne dönüştü.

Mehmet, Talha ve Abdulkadir Türker kardeşlerin omuz omuza vererek inşa ettiği "Halteverbot123" bünyesindeki şirket, 50 çalışanı, dijitalleşmiş altyapısı ve geniş hizmet ağıyla Berlin ve Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) başta olmak üzere ülke genelinde yol güvenliği ve lojistik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Şirketin kurucu ortakları, AA muhabirine başarıya giden yoldaki dönüm noktalarını ve gelecek vizyonlarını anlattı.

Metropollerin trafik sorununa profesyonel çözüm

Şirketin pazarlama, işbirliği ve iletişim süreçlerini yöneten Mehmet Türker, verdikleri hizmeti "geçici park yasağı alanları oluşturmak ve yol güvenliğini sağlamak" şeklinde tanımladı.

Büyük şehirlerdeki yoğun trafiğin iş modellerinin merkezinde yer aldığını belirten Mehmet Türker, "Nakliye veya taşımacılık yapanların araçlarını yanaştırabileceği alanlar neredeyse yok. Biz, müşterilerimize bu imkanı yasal çerçevede sunarken şantiye koruması ve yol güvenliği hizmetleri de sağlıyoruz." dedi.

Başarılarının temelinde kardeşlik dayanışmasının ve erken dönemde başladıkları dijitalleşme hamlesinin yattığını anlatan Türker, teknolojik altyapıya olan inançlarının meyvelerini topladıklarını söyledi.

Mehmet Türker, şunları dile getirdi:

"Zamanında her şeyi elle yapmaktan yorulmuştuk. Bir yıl boyunca ciddi bir teknik altyapı çalışması yürüterek imkanlarımızı zorladık. Bugün yapay zekayı Orbynt adlı programımızla operasyonlarımıza dahil ederek her gün sokaklardaki yüzlerce süreci hatasız yönetiyoruz. Biz, burada doğup büyüdük, Alman disipliniyle yetiştik ancak Müslüman kimliğimizin getirdiği dürüstlük ve hakkaniyet düsturunu işimize yansıtıyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içinde hizmet ağımızı 4 yeni eyalete daha yayarak tüm Almanya’da tek elden hizmet veren lider kurum olmak."

Hollywood setlerinden devlet ziyaretlerine

Şirketin operasyon ve ihale süreçlerinden sorumlu yöneticisi Abdulkadir Türker (43) de portföylerinin sadece lojistikle sınırlı olmadığını, dev bütçeli yapımların ve kritik diplomatik ziyaretlerin güvenliğini de üstlendiklerini söyledi.

Türker, "Bugüne kadar yaklaşık 60 büyük film projesinde görev aldık. Hollywood yapımlarının yanı sıra Netflix ve Apple prodüksiyonları, ayrıca Google, Adidas ve Nike gibi dünya devlerinin reklam çekimlerinde yol kapama ve güvenlik operasyonlarını biz yönettik." dedi.

Abdulkadir Türker, şirketlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi liderlerin Almanya ziyaretlerindeki güzergah emniyetinde de kritik roller üstlendiğini anlattı.

"Babamızın girişimcilik ruhu bize ışık oldu"

Başarılarının kökeninde babalarının girişimci ruhunun bulunduğunu belirten Abdulkadir Türker, "Almanya’ya misafir işçi olarak gelen babamızın Siemens ve Mercedes sonrası ticaret dünyasına atılması, bizim hayallerimizi şekillendirdi. Hiçbir zaman bir yerde çalışan olarak kalmayı düşünmedik. Babamız, bize kendi işimizi kurma cesaretini aşıladı." ifadelerini kullandı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Talha Türker (45) de asıl mesleği araç tamirciliğini bırakıp internetin henüz emekleme aşamasında olduğu yıllarda bu sektöre nasıl girdiklerini anlattı.

22 yıl önce yazılım süreçlerinde yaşadıkları zorlukları, doğru iş ortaklıkları ve karşılıklı güvenle aştıklarını söyleyen Talha Türker, dijital dönüşümün önemine dikkati çekti.

Almanya’daki katı trafik kuralları nedeniyle kurumsal şirketlerin profesyonel çözümlere yöneldiklerini ifade eden Türker, "Müşterilerimiz, internet üzerinden siparişini veriyor, yasal izinlerden levha kurulumuna ve toplama sürecine kadar tüm operasyonu biz yönetiyoruz. Yapay zeka ve teknoloji sayesinde geleceğin lojistik standartlarını bugünden belirliyoruz." dedi.

Türker kardeşler, gençlere, "Başarı kafada başlar. Bu aşamaya tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Aklınızda bir fikir varsa asla ötelemeyin. Başarısızlıklar bile birer derstir. Sadece inanın, azimle çalışın ve denemekten korkmayın." tavsiyesinde bulundu.