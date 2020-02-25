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Ekonomi

Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldı.

Murat Temizer   | 25.02.2020
Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı

Ankara

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,89 liradan 6,79 liraya, İzmir'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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