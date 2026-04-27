Belçikalı şirketler, Türkiye'yi Avrupa ekonomisinin bir parçası olarak görüyor Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Türk ekonomisinin yarısından fazlasının Avrupa ekonomisiyle tamamen entegre durumda olduğunu belirterek, "Belçikalı şirketler, Türkiye’yi Avrupa ekonomisinin bir parçası olarak görüyor." dedi.

Belçika Ekonomik Misyonu ziyaretlerinin Belçika Kraliçesi Mathilde'nin liderliğinde İstanbul ve Ankara'da 10-14 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Ziyaretlerin, Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmesi, işbirliği fırsatlarını artırması ve iki ülke ekonomileri hakkında farkındalık oluşturması hedefleniyor.

İlaç ve yaşam bilimleri, lojistik, sürdürülebilir enerji ve yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ile savunma ve havacılık olmak üzere beş ana sektöre odaklanılmasının beklenildiği ziyaretlerde, hava taşımacılığı, sosyal güvenlik, sağlık ve tarım alanlarında anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmeyi ve uzun vadeli işbirliklerini artırmayı hedefleyen ziyaretler kapsamında Türkiye'ye gelecek heyetin 250'si iş insanı olmak üzere 450 kişiden oluşması bekleniyor.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, ziyaretler ve iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin son yıllarda ekonomik açıdan bazı zorlu dönemler geçirdiğini ancak Türk sanayi sektörünün, Türk ekonomisinin temellerinin oldukça güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Van de Velde, Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ticaret hacminin 13 milyar avro civarında olduğunu dile getirerek, "Türkiye ile ticari ilişkiler söz konusu olduğunda Avrupa Birliği içinde beşinci sırada olmamızdan memnuniyet duyuyorum." dedi.

"Türk ekonomisi aslında bir Avrupa ekonomisidir, değer zincirlerimiz tamamen entegre durumda"

Hendrik Van de Velde, ikili ticaret hacminin sürdürülebilir ve dengeli olmasının önemine işaret ederek, "Belçika biraz daha fazla ihracat yapıyor ama fark çok büyük değil. Türkiye de Belçika'ya önemli ölçüde ihracat yapıyor. Bu iyi bir ilişki ve aynı zamanda değer zincirlerinin ne kadar entegre olduğunu da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Belçika Ekonomik Misyonu ziyaretlerinin Türk ekonomisine olan güveni gösterdiğine işaret eden Van de Velde, "Türk ekonomisi aslında bir Avrupa ekonomisidir, değer zincirlerimiz tamamen entegre durumdadır. Belçika da bu ekonomiye ve son 3 yılda izlenen sorumlu para ve ekonomi politikalarına olan güvenini gösteriyor." dedi.

Van de Velde, hükümet temsilcileri ve yetkililer olarak şirketlerin yatırım yapabilmesi için uygun koşulları oluşturmalarının önemine dikkati çekerek, "Bu koşulları oluşturmak ise öncelikle bu şirketler için iyi bir yatırım ortamı yaratmak anlamına gelir. Bu nedenle ticari heyetler düzenliyoruz, onları buraya getiriyoruz, uygun ortamı sunuyoruz ve şirketler arasında iyi bir eşleşme olmasını umuyoruz. Bu da yatırımları tetikleyecektir." diye konuştu.

"Türkiye'de yabancı yatırımlar açısından öngörülebilirliğin devam edeceğinden eminiz"

Büyükelçi Hendrik Van de Velde, güvenilir ve öngörülebilir bir hukuki çerçevenin doğrudan yabancı yatırımlar için önemine dikkati çekerek, Türkiye'de yabancı yatırımlar açısından öngörülebilirliğin devam edeceğinden emin olduklarının altını çizdi.

Türk ekonomisinin yarısından fazlasının Avrupa ekonomisiyle tamamen entegre durumda olduğunu belirten Van de Velde, "Bu oldukça olumlu bir gelişmedir. Belçikalı şirketler, Türkiye’yi Avrupa kıtasal ve kıtalararası ekonomisinin bir parçası olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Van de Velde, Belçika ekonomisinin ilaç sektöründe güçlü olduğunu aktararak, "Türkiye’de de yüksek kaliteli üretim görüyoruz. Aynı zamanda burada çok fazla bilimsel çalışma ve araştırma var ve bu alanda kesinlikle daha fazlasını birlikte yapabiliriz." diye konuştu.

Belçika ekonomisinin büyük ölçüde lojistik üzerine kurulu olduğunu kaydeden Van de Velde, "Avro Bölgesi’nin merkezinde yer alan bir merkez konumundayız. Türkiye de benzer şekilde, Asya ile Avrupa, Orta Doğu ile Karadeniz arasında ve Afrika'ya yakın konumuyla önemli bir geçiş noktasıdır. Lojistik, birlikte çalışabileceğimiz bir alan." dedi.

"Savunma sanayisi son 5-10 yılda Türk ekonomisinin önemli güçlerinden biri haline geldi"

Hendrik Van de Velde, Belçika'nın küçük ve doğal kaynakları sınırlı bir ülke olduğunu belirterek, "Ancak daha az enerjiyle daha fazla üretim yapma konusunda oldukça başarılıyız. Bu durum bağımsızlık ve rekabet gücü açısından kritik öneme sahiptir. Türkiye de bizimle aynı hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Belçika'nın ileri düzey üretim sanayisinin dijital araçları yoğun şekilde kullandığını kaydeden Van de Velde, "Üretimimiz oldukça dijitalleşmiş durumda, bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Türkiye’nin de üretim alanında güçlü bir geleneği ve yetkinliği var. Bu alanda şirketlerimizin birlikte önemli sonuçlar elde edebileceğine inanıyoruz." dedi.

Van de Velde, savunma sanayisinin son 5-10 yılda Türk ekonomisinin önemli güçlerinden biri haline geldiğine dikkati çekerek, "Belçika’da da bu alanda iyi şirketler var, ancak daha küçük ölçekli ve oldukça etkili firmalar. Ayrıca uzay ve havacılık alanında da çok güçlü bir kümelenmeye sahibiz." şeklinde konuştu.

Belçika Ekonomik Misyonu heyetinin Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret edeceğini dile getiren Hendrik Van de Velde, "Çeşitli ziyaretler gerçekleştireceğiz. Şirketlerin işbirliği yapıp yapmayacağı tamamen şirketten şirkete ilişkilerle belirlenecek. Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte hazırladığımız kapsamlı bir program var. ASELSAN gibi kurumlar da bu programa dahil. Yani büyük oyuncular ziyaret edilecek." diye konuştu.