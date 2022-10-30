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Ekonomi

Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretimine ilişkin düzenleme yapıldı

Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretiminde protein kaynağı olarak kullanılan protein hidrolizatlarına, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı dahil edildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.10.2022
Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretimine ilişkin düzenleme yapıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, tebliğde bebeklere yönelik gıdalar ve devam formülleriyle ilgili düzenlemeler yer alıyor.

Bu kapsamda bebeklere yönelik gıdalar ve devam formüllerinin, inek sütü veya keçi sütü proteinleri, soya proteini izolatları ve protein hidrolizatlarından üretilmesine izin verilirken, bu protein kaynaklarının kullanılmasıyla üretilen formüllerin sağlaması gereken şartlar belirlendi.

Değişiklikle, bu ürünlerin üretiminde protein kaynağı olarak kullanılan protein hidrolizatlarına, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı da eklendi.

Ayrıca pestisit kalıntı tanımları, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ile uyumlu hale getirildi.

Öte yandan "Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği"nde de değişiklik yapıldı.

Buna göre, folat kaynaklarından olan kalsiyum L-metilfolatın bebeklere yönelik gıdalar, devam formülleri ve bebek ve küçük çocuk ek gıdalarında kullanılmasına izin verildi.

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